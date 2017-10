Stronger: Jake Gyllenhaal e Jeff Bauman presentano il biopic a Roma

Stronger, biopic ispirato all’attentato alla Maratona di Boston il 15 aprile 2013, e tratto dall’omonimo libro autobiografico scritto da Jeff Bauman, è stato presentato a Roma nel corso della terza giornata della Festa del Cinema, alla presenza dello stesso Bauman e dell’attore protagonista Jake Gyllenhaal.

Durante la conferenza stampa che si è tenuta nel primo pomeriggio del 28 ottobre, Jeff Bauman ha ricordato il processo di lavorazione e l’impegno messo per scrivere il libro tratto dalla sua dolorosa esperienza:

“Quando sono stato contattato dal coautore del libro, Bret Witter, non ci è voluto poi molto per portare a termine il progetto. Ci siamo mossi molto rapidamente e abbiamo impiegato circa 8 mesi. È stato un periodo abbastanza caotico, poiché la proposta mi è stata fatta subito all’inizio della mia ripresa. In seguito abbiamo pensato e lavorato all’adattamento cinematografico, trovando il regista e poi Jake, finché il progetto non è cresciuto sempre di più“.

Gyllenhaal ha parlato delle sue primissime reazioni dopo aver ricevuto la bozza iniziale della sceneggiatura:

“La storia, non appena è arrivata tra le mie mani, mi ha subito toccato. Quando il copione mi è stato consegnato, era ancora sotto forma di bozza iniziale. Ricordo che, appena lessi la quarta pagina, scoppiai a ridere, cosa che assolutamente non aspettavo proprio da una storia del genere. Compresi subito che avevo molto da imparare da questa vicenda. È una storia di resistenza, lotta, che mostra l’opportunità di farcela in momenti difficili della vita“.

L’attore e Bauman hanno rievocato anche il loro primo incontro. A tal proposito Bauman si è soffermato su come, in qualche modo, presentare il film a Roma fosse la chiusura di un cerchio per questa esperienza insieme:

“La prima volta che ci siamo incontrati è stato in un ristorante italiano, a nord di Boston. Essere qui a Roma, per noi, oggi… è come se si chiudesse un cerchio“.

Gyllenhaal ha continuato sostenendo:

“Mi sono sentito molto intimidito. Sapete chi è Jeff. Lui è una luce immensa. Ha una qualità diversa da qualsiasi essere umano abbia mai conosciuto. Mi ricordo che, quando mi proposero di interpretarlo in Stronger, pensavo di non potercela fare, di non riuscire a rappresentare ciò che aveva vissuto. Non possedevo le caratteristiche di chi ha tentato di sopravvivere a un trauma del genere. Poco dopo, non appena mi sono seduto al tavolo con lui, e gli ho stretto la mano, ho capito di avere davanti a me l’essere umano più simpatico e gentile“.

I due hanno anche dichiarato chi sono per loro i veri eroi, e di quanto spesso si abusa di questa parola:

“Essere un eroe riguarda i piccoli momenti” ha sostenuto Gyllenhaal. “Quei piccoli momenti che ci cambiano e ci commuovono, in cui magari pensi di non farcela, ma poi qualcuno o te stesso ti fa cambiare idea. Esserci è la cosa più potente, ascoltare e comprendere“.

Mentre Bauman ha precisato:

“Non mi piace molto il termine eroe. Ci sono tanti eroi nella mia vita: coloro che mi hanno salvato e hanno avuto cura di me. Io sono andato alla maratona per amore. Jake è stato capace di mostrare delle cose di cui io non ho parlato, è stato in grado di guardare dentro di me, e comprendermi in cose che non ho mai detto a nessuno. Mi ha commosso perché mi ha compreso“.

Bauman, inoltre, spera, attraverso questa pellicola, di poter dare un sostegno alle persone disabili: