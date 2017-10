Stronger: la recensione del film con Jake Gyllenhaal

Boston Strong: a poche ore dall’esplosione delle due bombe innescate durante l’annuale maratona di Boston del 15 Aprile 2013, queste due parole erano già diventate lo slogan della reazione di una città forte ed unita di fronte alle avversità. Ma, per poter funzionare, ogni motto ha bisogno di un simbolo che lo rappresenti. I media, grazie all’iconica fotografia di Charlie Krupa, lo identificarono in Jeff Bauman. A cinque anni dall’attentato che costò al giovane entrambe le gambe, Stronger trasporta sul grande schermo la parabola di un uomo comune costretto dal pubblico, dai media e dalle circostanze a ricoprire suo malgrado i panni dell’eroe, a sopportare il fardello dell’essere un simbolo di forza e coraggio, imbalsamato in un ruolo che non permette vulnerabilità.

Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Bauman e Bret Witter, la pellicola segue l’evoluzione del sopravvissuto (Jake Gyllenhaal), dandoci un assaggio della sua vita prima delle esplosioni, per poi focalizzarsi sulle sfide, fisiche, ma soprattutto mentali, del post attentato e sulle sue ripercussioni sulle persone a lui vicine. La sceneggiatura di John Pollono, che alleggerisce la tensione narrativa con un umorismo dark e con dinamiche familiari sopra le righe, è stata affidata all’eclettico regista David Gordon Green, che all’attivo conta commedie come Strafumati e Sua Maestà, ma anche drammi e biopic storici come George Washington.

Il film si focalizza sulla difficoltà di conciliare la necessaria elaborazione del trauma con l’esigenza pubblica di un simbolo che sia esempio di resilienza per la comunità. Basta un istante per diventare un eroe, ma ci vuole molto più tempo per indossarne davvero i panni. Stronger segue così il tipico viaggio del protagonista verso l’accettazione del proprio ruolo, passando per i drammi quotidiani, per l’inevitabile fase di “ribellione”, concentrandosi anche su come il trauma abbia influenzato le relazioni interpersonali, in particolare quella con la ragazza, Erin (Tatiana Maslany), caratterizzata da senso di colpa, impotenza, tenerezza e amore allo stesso tempo.

Il biopic è esattamente quello che ci si aspetta da un film sulla rivincita, sul riscatto dalle avversità della vita. Sebbene la storia sia unica, è una pellicola già vista, non molto diversa dagli altri film motivazionali, se non forse per il maggior spessore dato all’interesse amoroso del protagonista. Stronger risulta così un’opera meno coraggiosa di Bauman e la forza citata nel titolo sembra riferirsi solo a quella dell’ interpretazione degli attori, in particolare di Maslany e di Gyllenhaal, in uno dei suoi migliori ruoli.