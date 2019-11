L’analisi del mercato dell’intelligenza artificiale rivela un potenziale di crescita, il mercato dovrebbe crescere a un CAGR del 55,9% dal 2019-26

Polaris Market Research has recently updated its market research study on the artificial intelligence market and estimates that by 2026 the market will reach 54 billion dollars. The report provides historical data and forecasts up to 2026. The report covers market trends, drivers and opportunity analysis and provides competitive benchmarking information. The ratio <140 pages> covers an exhaustive list of tables and market figures, thus providing in-depth analytical data for segments of different regions.

The updated report on the Artificial Intelligence market is segmented by technology, type and region.

The main companies included in the report include:

Google Inc.

Intel Corporation

Nvidia Corporation

Microsoft Corporation

IBM Corporation

General Vision, Inc.

Qlik Technologies Inc.

MicroStrategy, Inc.

Brighterion, Inc.

Baidu, Inc

The study evaluates the total based on the following segments:

Dimensions and forecasts of the artificial intelligence market by technology

Machine learning

Natural language processing

Image processing

Voice processing

Dimensions and forecasts of the artificial intelligence market for end-use verticals

BFSI Transportation and the automotive sector production Health retail Media and advertising



The attributes of the report are as follows:

Historical data (actual): 2015, 2016, 2017

Anno base: 2018

Stime e previsioni: dal 2019 al 2026

Il rapporto può essere personalizzato sulla base di analisi regionali, analisi di segmento, prospettive del settore e analisi della concorrenza. Alcuni dei principali punti di interesse sono trattati nel rapporto includono:

Tendenze del settore, opportunità e sfide nel mercato

Ruolo degli attori chiave nella catena del valore

Analisi dell’utente finale per definire la strategia di mercato

Mappatura competitiva

Ripartizione a livello regionale e nazionale

Queste intuizioni sono incluse nel rapporto che influirebbe sul mercato, compresi la concorrenza, le opportunità di investimento, le restrizioni e le sfide. Inoltre, la relazione contribuirebbe a identificare le opportunità di crescita del mercato regionale per i diversi segmenti trattati nella relazione.

