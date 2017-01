Suicide Squad: un nuovo poster di Harley Quinn

Sappiamo che Suicide Squad non è stato il successo di pubblico e critica sperato. Nonostante ciò, chi si è distinto nella massa confusa è stato proprio il personaggio di Harley Quinn, interpretato dall’attrice statunitense Margot Robbie. Da qui la decisione della Warner Bros. di puntare su Gotham City Sirens, pellicola diretta da David Ayer, già autore di Suicide Squad, nella quale, presumibilmente, la compagna sanguinaria del Joker si alleerà con i personaggi di Poison Ivy e Catwoman. Ciò non impedirà, si spera, la presenza di altri personaggi dell’universo DC, e, in particolare, di alcuni provenienti dal fumetto, non che serie televisiva, Birds of Prey.

Nel frattempo, il fotografo della DC Films Universe, Clay Enos, attraverso la piattaforma Batman-News, ci ha regalato un inedito ritratto di Harley Quinn:

