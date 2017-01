Sundance 2017: annunciate le giurie, ci sarà anche Gael García Bernal

A pochi giorni dall’inizio del Sundance Film Festival, che si terrà dal 19 al 28 gennaio a Park City, sono stati annunciati i nomi dei giurati dell’edizione 2017 che consegneranno tutti i premi (28 in totale) mentre sarà l’attrice Jessica Williams a condurre la cerimonia di chiusura. Ricordiamo che il Sundance prevede sei giurie per ognuna delle sezioni presenti durante il festival, e che il pubblico ha, come ogni anno, un ruolo importante (se non addirittura fondamentale) nella scelta del premio più ambito, l’Audience Award.

Di seguito elenchiamo tutti i giurati:

U.S. Documentary Jury

Diego Buñuel

Julie Goldman

Robert Greene

Susan Lacy

Larry Wilmore

U.S. Dramatic Jury

Gael García Bernal

Peter Dinklage

Jody Hill

Jacqueline Lyanga

Jeannine Oppewall

World Cinema Dramatic Jury

Nai An

Sonia Braga

Athina Rachel Tsangari

World Cinema Documentary Jury

Carl Spence

Marina Stavenhagen

Lynette Wallworth

Short Film Jury

Shirley Kurata

David Lowery

Patton Oswalt

Alfred P. Sloan Feature Film Prize Jury

Heather Berlin

Tracy Drain

Nell Greenfieldboyce

Nicole Perlman

Jennifer Phang