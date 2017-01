Sundance 2017: annunciati tutti i premi della sezione cortometraggi

Sono stati da poco annunciati tutti i vincitori della sezione cortometraggi del Sundance Film Festival 2017. La cerimonia, trasmessa in diretta sul canale youtube ufficiale del festival, ha visto trionfare And so we put goldfish in the pool., scritto e diretto da Makoto Nagahisa (Gran Premio della Giuria). A consegnare i premi la giuria di quest’anno composta da Shirley Kurata, David Lowery e Patton Oswalt.

Di seguito trovate la lista completa con tutti i premiati.

Short Film Grand Jury Prize

And so we put goldfish in the pool. di Makoto Nagahisa

Short Film Jury Award: U.S. Fiction

Lucia, Before and After di Anu Valia

Short Film Jury Award: International Fiction

And The Whole Sky Fit The Dead Cow’s Eye di Francisca Alegría

Short Film Jury Award: Non-fiction

Alone di Garrett Bradley

Short Film Jury Award: Animation

Broken – The Women’s Prison at Hoheneck di Volker Schlecht, Alexander Lahl

Special Jury Award for Cinematography

Dadyaa – The Woodpeckers of Rotha di Pooja Gurung, Bibhusan Basnet

Short Film Special Jury Award for Editing

Laps di Charlotte Wells