Sundance 2017: applausi per Al Gore, che al Festival torna con il sequel di “Una scomoda verità”

Una pioggia di applausi ha accolto giovedì sera la proiezione di An Inconvenient Sequel: Truth To Power, il documentario di Al Gore diretto da Bonni Cohen e Jon Shenk e presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival. Il film, titolo d’apertura del nuovo programma della rassegna interamente dedicato a tematiche ambientali, arriva undici anni dopo Una scomoda verità, premio Oscar nel 2007, ed uscirà nelle sale il prossimo 28 luglio distribuito da Paramount.

Definito da un messaggio più promettente e ottimista del precedente capitolo, al contrario segnato da un terribile avvertimento sulle conseguenze del cambiamento climatico, il documentario segue il viaggio dell’ex vice presidente americano dalla Groenlandia alla Cina, fino alla conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Parigi nel 2015, dove 196 paesi hanno firmato l’accordo per la riduzione dei gas serra entro la fine del secolo. “Il nostro neo eletto presidente potrebbe invertire tutte quelle politiche ambientaliste realizzate da Obama, ma vinceremo” ha detto Gore dopo la proiezione, avvenuta a poche ore dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca.

“Stiamo vivendo un tempo di sfide, però sono convinto che riusciremo ad affrontarle nonostante le difficoltà. Non ho bisogno di provare le ragioni per cui sono così sicuro di questo: ricordate sempre che la volontà di agire è una risorsa rinnovabile“.

Fonte: The Hollywood Reporter