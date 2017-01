Sundance 2017: Charlie McDowell presenta The Discovery. “C’è davvero vita dopo la morte?”

Figlio d’arte (il padre è l’attore Malcolm McDowell), Charlie McDowell torna al Sundance Film Festival a due anni dalla presentazione del film che segnò il suo esordio dietro la macchina da presa, The One I Love con Mark Duplass ed Elizabeth Moss. Oggi il regista consegna al pubblico di Park City un’opera seconda prodotta da Netflix, dove verrà distribuita tra pochi mesi, e interpretata da Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford: The Discovery.

Nel film viene immaginato un futuro dove milioni di persone anticipano spontaneamente il momento della loro morte per verificare l’esistenza del “paradiso”, o per arrivare ad una nuova dimensione spirituale. “Volevo che il pubblico fosse stimolato dalle numerose domande poste nel film – ha raccontato McDowell – E poi mi affascinava l’idea che scienza e religione potessero unirsi e credere nella vita dopo la morte. Non ho mai avuto la pretesa di trovare risposte a questi grandi quesiti, perciò saranno gli spettatori i veri protagonisti, trasferendo la loro esperienza personale sullo schermo.“

Anche Robert Redford ha partecipato alla premiere del film, spendendo sentiti complimenti per il regista: “Charlie ha una visione, sa prendersi dei rischi e rimane fermo sulla sua posizione. Ne sentiremo ancora parlare perché avrà una carriera straordinaria“.