Sundance 2017: Drake Doremus torna con Newness, “Un vecchio cugino di Like Crazy”

“Quando venni qui al Sundance per la prima volta nel 2009 con Spooner, e poi l’anno seguente con Douchebag, non ero affatto preparato ad affrontare un pubblico così affamato, che ride e piange. Quell’energia la sentivi per strada, e non sai cosa aspettarti finché il tuo film non viene proiettato davanti alla gente. E ogni volta che torno qui è migliore di quella precedente“. Drake Doremus, americano classe 1983, è un giovane filmaker che deve tutto al Sundance Film Festival, rassegna che coccola e promuove i lavori indipendenti e le idee dei cineasti del domani; consacrato da quel diamante grezzo che fu Like Crazy (Gran Premio della Giuria nell’edizione 2011) racconto sulle difficoltà di condivisione negli spazi dell’amore con due bravissimi protagonisti. Uno era il mai dimenticato Anton Yelchin, l’altro, la magnetica Felicity Jones.

Quest’anno Doremus torna a Park City per presentare Newness, “un vecchio cugino di Like Crazy” che ha i caratteri delle moderne storie d’amore ambientate in una realtà governata dai social network e dagli incontri virtuali. “Diamo uno sguardo ai millennials, a questa generazione che fatica a trovare qualcosa di realmente importante e significativo nella vita. È ed anche il mio primo film i cui contenuti sono stati giudicati vietati ai minori di 13 anni, e la cosa mi fa un po’ sorridere“.

Prodotto e girato quasi in segreto, Newness segue il controverso e distopico Equals, che Doremus presentò a Venezia in concorso nel 2015, e rivede nel cast Nicholas Hoult insieme ad un volto emergente, la spagnola Laia Costa. “Non posso dire quanto il Sundance abbia cambiato la mia vita” ha raccontato il regista, “Non è un festival dove si vendono film, è un festival dove si condividono film.È una continua scoperta, un rapporto diretto con il pubblico che non trovo da nessun’altra parte, e c’è qualcosa di assolutamente puro in tutto ciò“.

