Sundance 2017: hackerati i botteghini del Festival, riaperte le vendite dopo poche ore

Cattive notizie da Park City: durante la giornata di ieri i botteghini del Sundance Film Festival hanno subito un arresto a causa dell’intervento di alcuni hacker sul sistema delle vendite dei biglietti. La conferma ufficiale è arrivata anche attraverso i social, come Facebook e Twitter, dove la direzione ha comunicato l’imprevisto.

Fortunatamente la situazione è stata risolta in pochi minuti, con il normale proseguimento degli incontri e delle proiezioni. L’hacker, di cui non si conosce ancora nulla, ha agito nelle stesse ore della Marcia della Donne contro il presidente Trump che si stava svolgendo in diverse località americane, tra cui anche Park City.