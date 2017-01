Sundance 2017: Il Trailer di ”Rumble: The Indians Who Rocked The World”

In Occasione del Sundance Film Festival 2017 Domenica 22 gennaio verrà presentato in esclusiva al Yarrow Hotel Theatre l’atteso documentario sul ruolo dei nativi americani nella storia della musica contemporanea ovvero ”Rumble: The Indians Who Rocked The World”, all’interno del quale saranno presenti alcune delle più grandi star della musica del nostro tempo.

Rumble diretto da Catherine Bainbridge e co-diretto da Alfonso Maiorana ci parla di storie di musicisti mai raccontate, persone che hanno vissuto ai margini di quest’industria ma che hanno contribuito a numerosi successi o plasmato diverse generazioni.

Il documentario che verrà trasmesso in anteprima al Sundance Film Festival 2017 rivela come i musicisti indiani hanno contribuito a forgiare le colonne sonore della nostra vita e attraverso il loro importante contributo a influenzare l’attuale cultura popolare.

Nel cast sono presenti diverse celebrità tra cui: Martin Scorsese, Tony Bennett, Robbie Robertson, Quincy Jones, Iggy Pop, Slash, Steven Tyler, Robert Trujillo, Steven Van Zandt, e molti altri.

Eccovi in esclusiva alcune nuove immagini e il trailer della pellicola:

Fonte: ThePlaylist