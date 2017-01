Sundance 2017: Kristen Stewart contro Trump “Due anni fa era ossessionato da me”

Kristen Stewart è arrivata ieri al Sundance Film Festival per presentare in anteprima il suo primo lavoro da regista, un cortometraggio di 17 minuti intitolato Come Swim (facente parte di un progetto collettivo sperimentale che promuove filmakers donne in America). Intervistata da Variety, l’attrice ha confessato un dettaglio della sua vita pubblica che la lega a Donald Trump e che l’aveva vista al centro di una discussione su Twitter proprio per mano del neo presidente eletto.

“Qualche anno fa, forse due, Trump era davvero arrabbiato con me, direi ossessionato da me, il che è assolutamente folle. Non riuscivo nemmeno a capire perché, è qualcosa di così lontano dalla mia mente che non volevo crederci. È assurdo“. La Stewart fa riferimento ad una serie di tweet che Trump ha rivolto a lei dopo la rottura con l’allora fidanzato Robert Pattinson (di cui trovate la foto qui sotto) e a causa del tradimento scoperto dai rotocalchi.

“Probabilmente le mie parole giungeranno a lui e ci scriverà un tweet” ha continuato l’attrice “L’aspetto più preoccupante è che là fuori è pieno di giovani donne spaventate dal nostro nuovo presidente, quindi donne, un consiglio, fatevi valere e non lasciatevi calpestare. Non è politica, è umanità.“L’appello di Kristen Stewart arriva a poche ore dalla Women’s March che si terrà oggi a Washington DC.

Fonte: Variety