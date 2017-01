Sundance 2017: Kristen Stewart debutta alla regia con il corto “Come Swim”

Selezionato tra i cortometraggi del Sundance Film Festival 2017, Come Swim segna il debutto dietro la macchina da presa per Kristen Stewart. L’attrice è arrivata ieri a Park City per presentare al pubblico della rassegna il suo esordio da regista, un piccolo film di 17 minuti che esplora la giornata di un uomo con toni e suggestioni a metà tra il realismo e l’impressionismo.

Come Swim fa parte di un progetto collettivo sponsorizzato da Shatterbox Anthology, piattaforma sul web che intende promuovere i lavori delle giovani registe donne attive nell’ambiente indipendente. Le musiche originali del cortometraggio sono state curate da St.Vincent. “Non è stato poi così diverso dall’esperienza che ho avuto come attrice, però quando sei dentro un progetto in cui tutti investono la stessa energia, senti di avere un peso equo da sostenere” ha raccontato la Stewart.