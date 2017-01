Sundance 2017: online la prima clip di An Inconvenient Sequel, il nuovo doc di Al Gore

Dopo la proiezione di giovedì sera al Sundance Film Festival, arriva in rete la prima clip tratta da An Inconvenient Sequel: Truth To Power, il nuovo documentario di Al Gore che segue il premio oscar del 2007 Una scomoda verità. L’ex vice-presidente americano è tornato a trattare la delicata tematica del cambiamento climatico e della conseguenze che dovrà scontare il pianeta Terra se non si prenderanno seri provvedimenti, soprattutto all’alba dell’era Trump, sempre più determinato nel voler abolire le politiche ambientaliste attuate da Barack Obama durante il suo mandato.

