Sundance 2017: Robert Redford apre il Festival, “Niente politica ma spazio ai nuovi narratori”

Si è aperta ufficialmente la nuova edizione del Sundance Film Festival a Park City, Utah, presentata durante la conferenza stampa d’inizio condotta da Robert Redford poche ore fa, nelle sale dell’Egyptian Theater. L’attore, in compagnia di John Cooper (direttore del Festival) e Keri Putnam (direttore esecutivo del Sundance Institute), ha improntato il discorso inaugurale su toni politici, specificando che nell’anno di Donald Trump, il Sundance “Non giocherà in difesa, ma nemmeno ci occuperemo solamente di politica“. “I presidenti vanno e vengono – ha dichiarato Redford – è come un pendolo che oscilla e l’idea che il Festival debba concentrarsi su questo non mi piace. Piuttosto riteniamo che sia più importante sostenere i nuovi narratori e fargli raccontare le loro storie“.

“Se la politica entra a far parte di queste storie, ben venga. Altrimenti preferiamo non prendere una posizione“. E se il futuro politico americano resta fuori da questa edizione del Sundance, ci sarà spazio per la sensibilizzazione ambientale. “Stiamo distruggendo il nostro pianeta e la cosa ha iniziato a preoccuparmi. Qualcuno sta pensando a cosa lasceremo alle generazioni dopo di noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti? Abbiamo intenzione di lasciare qualcosa su cui poter lavorare? Da qui l’idea di una sezione interamente dedicata al clima con un apposito programma di proiezioni“.

Il Sundance Film Festival continuerà fino al 28 gennaio.

Fonte: Indiewire