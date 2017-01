Sundance 2017: The Big Sick sarà distribuito in Italia da Cinema di Valerio De Paolis

Arriverà anche in Italia distribuito da Cinema di Valerio De Paolis THE BIG SICK, la commedia romantica presentata in questi giorni al Sundance Film Festival, contesa da Fox Searchlight, Focus e Amazon, e acquistata da quest’ultima a 12 milioni di dollari.

Il film, prodotto da Judd Apatow, e interpretato da Kumail Nanjiani (Silicon Valley), è il racconto autobiografico, scritto dagli stessi protagonisti, dell’amore tra l’attore pakistano Nanjiani e sua moglie, la sceneggiatrice e produttrice americana Emily V. Gordon, nel film interpretata da Zoe Kazan. Un amore che ha dovuto superare le aspettative delle famiglie e oltre mille anni di tradizioni.

The Big Sick è stao diretto da Michael Showalter, già premiato per la commedia Hello, My Name Is Doris con Sally Field.