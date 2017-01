Sundance 2017: un primo sguardo a Golden Exits, il nuovo film di Alex Ross Perry

Arriva al Sundance Film Festival in cerca di distribuzione il nuovo lavoro di Alex Ross Perry Golden Exits, che verrà presentato ufficialmente domani. Il regista e sceneggiatore torna a Park City due anni dopo Listen Up Phillip, terzo lungometraggio che vedeva protagonisti Jason Schwartzman ed Elizabeth Moss (allora ricevette critiche più che positive), con un dramma corale di cui abbiamo una piccola anteprima grazie al teaser trailer appena rilasciato in rete.

Difficile estrapolare ulteriori dettagli sulla sinossi del film semplicemente osservando la clip, con Emily Browning che canta “New York Groove” degli Hello per circa un minuto, pertanto sono solo queste le informazioni finora note: Golden Exits segue l’arrivo di una ragazza australiana, Naomi, a New York. Sola e senza un amico, stringerà l’unico rapporto familiare con Buddy, produttore musicale interpretato da Schwartzman, sconvolgendo la sua vita e i suoi equilibri.

In attesa di scoprire i responsi della stampa e del pubblico del Sundance, vi lasciamo di seguito il teaser trailer.

