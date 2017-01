Sundance 2017: l’America raccontata da Whose Streets? e The Big Sick

Dopo la conferenza di esordio del fondatore Robert Redfort, oggi il Sundance Film Festival 2017 entra finalmente nel vivo. Gli occhi sono stati ancora tutti puntati sul nuovo film di Al Gore che con An Inconvenient Sequel, proiettato nella serata di ieri, ha cercato di raccontare il problema dei cambiamenti climatici nell’epoca di Donald Trump. Una data questa di oggi che sembra emblematica visto l’imminente insediamento del nuovo presidente degli USA che minaccia di invertire tutte le politiche ambientaliste di Obama (QUI per sapere qualcosa di più sul film). Ma il Sundance è sopratutto un festival di esordi, ed è stato infatti il debuttante Amman Abbassi a farsi notare nella sezione NEXT con il suo Dayveon. Il film è un coming-of-age che vanta la produzione di David Gordon Green e che richiama le tematiche e le atmosfere care ad Andrea Arnold. Alcuni hanno già puntato tutto su questo nuovo talento che si è fatto notare delle recensioni più che positive.

È però nella sezione documentari che è stato presentato uno dei film più attesi di questa selezione. Si tratta di Whose Streets? di Sabaah Folayan, regista ed attivista che ha tentato di raccontare i giorni successivi all’uccisione da parte della polizia di Michael Brown. Il fatto è stato usato come espediente per indagare le tensioni razziali che dividono ancora gli Stati Uniti. Definito come una testimonianza essenziale di chi ancora oggi si impegna a difendere i diritti delle minoranze in un paese che si sta dimostrando sempre meno tollerante.

Stasera invece sarà la volta della presentazione della commedia The Big Sick, molto attesa in quanto come produttore vanta un nome come quello di Judd Apatow e tra gli interpreti (ed anche in veste di co-sceneggiatore) l’attore Kumail Nanjiani conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva Silicon Valley. La storia si basa sulla sua esperienza autobiografica vissuta insieme alla compagna (nel film interpretata da Zoe Kazan) con la quale ha cercato di colmare le differenze culturali tra un pakistano ed una pura americana. Il film è diretto da Michael Showalter anche se l’idea di realizzarlo è venuta per la prima volta ad Apatow nel 2012 quando sentì parlare Nanjiani della storia del suo matrimonio. Il risultato è una storia d’amore con venature alle E.R. in quanto il momento cruciale della loro relazione (e quindi del film) si è svolto all’interno di un pronto soccorso. Il tutto sarà raccontato in chiave tragicomica che ricalcherà lo stile del recente Molto Incinta (Knocked Up).