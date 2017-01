Sundance Film Festival 2017: Call Me by Your Name di Luca Guadagnino è un successo

Al Sundance Film Festival è stato presentato ieri l’ultimo film di Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, girato ben prima di A Bigger Splash ma completato solo quest’anno. La pellicola, tratta dal romanzo di successo di André Aciman, racconta la storia di Elio e Oliver, due ragazzi che si incontrano durante una vacanza in Riviera dove scoppia un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi. Nel cast internazionale Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel, Amira Casar, Victoire Du Bois.

Come spesso è accaduto in questi anni, il regista italiano ha riscontrato un grande successo di critica presso le testate internazionali. Variety ha paragonato il suo modo di trattare la sensualità a quello di grandi maestri del genere come Pedro Amodóvar e François Ozon, mentre The Hollywood Reporter ha lodato le capacità del regista nel saper usare il tono giusto per raccontare la storia, sobrio e pieno di affetto paterno […] un’attenzione al dettaglio che danno al film picchi profondi di emozioni e di comprensione della natura umana e delle relazioni. Grandi lodi che speriamo, almeno questa volta, possano essere condivise anche dalla critica nostrana. Aspettiamo dunque una data ufficiale per la release del film.