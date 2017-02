Supergirl: Kevin Sorbo sarà un misterioso villain nella serie

Dopo alcuni giorni dall’annuncio di Teri Hatcher (Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman) come principale villain della seconda stagione di Supergirl, oggi un’altra icona televisiva degli anni ’90 farà il suo ingresso nella serie.

Stiamo parlando proprio di Kevin Sorbo, maggiormente noto per il mitico ruolo di Hercules nell’omonima serie televisiva. L’attore tornerà sul piccolo schermo, proprio per interpretare un personaggio in Supergirl. A tal proposito, il produttore esecutivo Andrew Kreisberg, ha dichiarato:

“Fin dai giorni in cui lo vedevamo in tv nei panni di Hercules, Kevin Sorbo ha portato sul piccolo schermo una grande presenza e personalità. Siamo felicissimi di averlo nel nostro team“.

A parte Hercules, Sorbo ha recitato anche in Kull il conquistatore, Andromeda, e The O.C.

Ancora non sappiamo con esattezza che personaggio interpreterà, anche se il fatto che sia stato annunciato solo pochi giorni dopo Teri Hatcher, fa pensare che Sorbo la affiancherà come villain. Secondo alcuni rumors i due interpreteranno i due alieni mascherati che perseguitano Mon-El (Chris Wood).

Non perdete il prossimo appuntamento con Supergirl il 6 Febbraio, con l’episodio The Martian Chronicles.

FONTE: Comicbook