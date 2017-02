Supergirl: Teri Hatcher si unisce al cast

L’ex Lois Lane Teri Hatcher è pronta a rituffarsi nell’universo dei cine-comic targati DC nei panni di un misterioso personaggio nella serie Tv Supergirl.

Il produttore esecutivo Andrew Kreisberg in un comunicato ha dichiarato: ”Senza offesa per nessuna delle altre meravigliose attrici che hanno interpretato il ruolo, ma la Hatcher è la mia Lois Lane preferita, vederla tornare nel SuperWorld con un ruolo completamente diverso è un regalo straordinario per il sottoscritto, Greg (Berlanti) e i fan”.

Le informazioni sul ruolo che vestirà l’attrice Teri Hatcher sono pochissime e rigorosamente Top-secret. Al momento sappiamo solo che interpreterà un astuto villain ma vi terremo aggiornati come sempre sui nuovi sviluppi.

Fonte: ComicBookMovie