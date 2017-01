Supergirl: The CW diffonde il trailer ufficiale di “Supergirl Lives”

The CW ha diffuso in rete il trailer ufficiale della première che segna il ritorno di metà stagione di Supergirl, intitolata Supergirl Lives. L’episodio sarà diretto da Kevin Smith.

Supergirl Lives è scritto da Eric Carrasco e Jess Kardos, su una storia di Andrew Kreisberg. La serie tornerà il 23 Gennaio su The CW.

Sinossi: Kara è commossa dalla storia di una donna scomparsa che si chiama Izzy (Harley Quinn Smith) e decide di investigare al riguardo, nonostante gli ordini di Snapper Carr di lasciar perdere. Kara e Mon-El (Chris Wood) vanno insieme nell’ultimo posto in cui Izzy è stata vista e, i due, si ritrovano improvvisamente in un portale che li conduce verso un altro mondo. Kara e Mon-El capiranno subito di essere rimasti senza poteri, un problema per tornare a casa. Sulla terra, nel frattempo, Alex (Chyler Leigh) s’incolpa per la scomparsa di Kara.