Superior Donuts: la serie TV tratta dallo spettacolo di Tracy Letts

Superior Donuts è il titolo, ma anche il palco e teatro di posa dell’intera serie TV firmata CBS. La sitcom, basata sul libretto teatrale di Tracy Letts, è ambientata in un piccolo negozio di ciambelle gestito da Arthur, interpretato da Judd Hirsh. Ormai divenuto più borghese col passare del tempo (quasi cinquant’anni), il quartiere di Arthur è comunque popolato da giovani in cerca della propria strada. Jermaine Fowler interpreta Franco, il nuovo giovane impiegato del negozio.

Se da una parte il negozio ricorda più il bar di How I Met Your Mother in versione caffetteria, rimane fedele al suo intento televisivo: intrattenere il pubblico con uno script all’insegna del divertimento e della leggerezza. Franco è la chiave di volta per Arthur nel salvare il negozio dai suoi problemi finanziari, inventando nuove idee spesso non approvate, ma giovanili. Tra voler ridipingere le pareti e travestire i suoi amici da ciambelle giganti per attirare l’attenzione dei passanti, Franco mostra tutto il suo entusiasmo nel voler trasformare il negozio in un successo.

Il rapporto tra i due ricorda quasi quello mentore-allievo, in una versione tenera e decisamente moderna. Arricchita dalla presenza di personaggi come la poliziotta Randy DeLuca, il disoccupato Carl, e la giovane studentessa Maya, la trama va avanti grazie alla classica inerzia da sitcom, ricercando la forza nei dialoghi e nei piccoli conflitti interni. Arthur non vuole trasformare Superior Donuts in Starbucks, anche se qualche cappuccino in più renderebbe ancora più magico un posto che trabocca ciambelle da tutte le parti. L’euforia di Franco compenserà la sua pigrizia e le sue vecchie tradizioni, mentre il pubblico potrà godersi quei venti minuti di relax in un piccolo mondo semplice, forse fin troppo scarno, ma comunque coraggioso nel voler strapparci una risata.