Swan Lake: Felicity Jones sarà Odette nel film di Luca Guadagnino

Dopo averla amata ne La teoria del tutto, al fianco di Eddie Redmayne; in Inferno, come co-protagonista insieme a Tom Hanks; e nei panni di Jyn Erso in Rogue One: A Star Wars Story, Felicity Jones è pronta a conquistare ancora i fan come protagonista di una nuovissima pellicola, diretta dal regista di A Bigger Splash, Luca Guadagnino. L’attrice, infatti, è stata scelta per interpretare il personaggio principale in Swan Lake, adattamento cinematografico ispirato al celebre e omonimo balletto classico, Il lago dei cigni.

Luca Guadagnino dirigerà Swan Lake su una sceneggiatura di Kristina Lauren Anderson. Numerosi studios cinematografici, tra cui la Paramount e la Universal, sono interessati al progetto, che è stato presentato sul mercato proprio prima del 4 Luglio.

Swan Lake segue le vicende di Odette, una principessa che si trasforma in cigno a causa di una terribile maledizione lanciata da uno stregone malvagio. Il nuovo adattamento non includerà alcun balletto. La pellicola rappresenta un ulteriore tassello importante, che va a inserirsi nella già ricca carriera della Jones.

Molti di voi ricorderanno, senza dubbio, l’adattamento animato della storia, intitolato L’incantesimo del lago, con i suoi relativi sequel. Ormai è ben evidente che tutto ciò che appartiene al passato viene ripreso e sottoposto a un rinnovamento, e dopo i classici Disney, tramutati in live-action fedeli (e non) agli originali, non poteva mancare una trasposizione cinematografica de Il lago dei cigni.

