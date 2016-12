Taboo: Tom Hardy nel nuovo trailer della serie BBC

Andrà in onda sulla BBC a partire dal prossimo 7 Gennaio Taboo, attesissima serie con protagonista Tom Hardy. L’attore interpreterà James Keziah Delaney, un uomo che nel 1814 ritorna a Londra dopo aver trascorso dieci anni in Africa per scoprire che suo padre gli ha lasciato una misteriosa eredità.Guidato dal desiderio di combattere chi ha compiuto dei torti nei suoi confronti, Delaney si ritrova ad affrontare l’East India Company e al centro della tensione tra America e Gran Bretagna.

Taboo sarà composta da 8 episodi, scritti da Steven Knight, prodotti da Ridley Scott e diretti da Kristoffer Nyholm per conto di BBC One e FX. Di seguito vi mostriamo un nuovo trailer.