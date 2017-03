Taken, la recensione: Luc Besson produce la serie tratta dalla saga con Liam Neeson

In attesa del suo ultimo film Valerian e la città dei mille pianeti, il francese Luc Besson produce l’ultima serie tv targata NBC: Taken. La storia, rispetto alla saga cinematografica resa nota grazie alla performance di Liam Neeson, si presenta come prequel: la serie infatti parte dal passato, poco remoto, di Bryan Mills, ex berretto verde, che un giorno perde in treno la sorella, uccisa da dei sicari che avevano lui come obiettivo. La ricerca del colpevole lo porterà a scoprire un’architettura costruita dalla CIA, che coinvolgerà direttamente l’uomo. È questa esperienza che lo porterà a diventare l’uomo al centro delle vicende della saga cinematografica.

La presenza di Luc Besson alla produzione, come nella saga cinematografica di successo, dovrebbe essere di per sé simbolo di garanzia (nonostante il secondo e il terzo capitolo non siano all’altezza del primo). Aggiungiamoci la firma di Alexander Cary, abile sceneggatore, creatore della serie e autore dei copioni di prodotti quali Homeland e Lie to Me, e il risultato sembra ormai scontato. In effetti, la serie risente di queste due importanti presenze: il problema viene presentato fin da subito, senza procrastinazioni inutili e odiose, e fin dalla prima scena d’azione è chiaro quali saranno le conseguenze. La scrittura è diretta e non sbrodola in irritanti e prolisse spiegazioni di qualcosa o di qualcuno superfluo, ma non ha paura di intricarsi e infittirsi di informazioni, novità e colpi di scena. Pura azione, che viaggia attraverso una fotografia non troppo marcata e più diffusa, che dà alla serie il sapore di ambientazioni noir. Con le dovute differenze, visto che si tratta pure sempre di un prodotto più action-thriller.

Attraverso la presenza di flashback, diventa più nota la vita del protagonista, interpretato da un Clive Standen convincente che evita una recitazione troppo stereotipata (ma che perde in partenza, per ovvi ed evidenti motivi artisitici, il confronto con Liam Neeson, se si paragonano i due Bryan Mills). Il personaggio si arricchisce e guadagna spessore, non così scontato per le serie tv odierne. Taken è un prodotto discreto, dalla collaudata attrattività commerciale e degno prequel di Io Vi Troverò.