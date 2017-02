Teen Spirit: Elle Fanning nel film di Max Minghella

Max Minghella, figlio dello scomparso Premio Oscar Anthony, ha trovato finalmente l’attrice protagonista per Teen Spirit, film che segna il suo debutto alla regia. Stiamo parlando di Elle Fanning.

Elle Fanning sarà nella pellicola diretta da Minghella, e interpreterà Violet, un’aspirante cantante. Dal ruolo dell’attrice possiamo già capire l’ambientazione del film: il mondo della musica, e più specificatamente della musica pop.

Il film, attualmente in pre-produzione, è stato svelato per gli acquirenti in occasione del Festival di Berlino. È stato scritto dallo stesso Minghella, che ha già debuttato come sceneggiatore lo scorso anno in The 9th Life of Louis Drax. Il regista ha dichiarato:

“Sono stra entusiasta di collaborare con Elle per questo progetto. Oltre che una fantastica voce da cantante, possiede anche un gran dono, ovvero quello di riuscire a dare una particolare complessità emotiva al suo personaggio“.

Teen Spirit è incentrato su una giovane ragazza dell’Est Europa, che sogna di diventare una star della musica per scappare dalla sua piccola cittadina. Con l’aiuto di un insolito mentore Violet (Fanning) riesce a essere ammessa a una competizione internazionale, che servirà da test per la sua integrità morale, per il suo talento e la sua ambizione.

FONTE: THR