A poche settimane dal termine della terza stagione di The Affair, Showtime ha annunciato che la serie creata da Sarah Treem e Hagai Levi tornerà sugli schermi il prossimo anno con una quarta, forse conclusiva. Nel frattempo potremo continuare a seguire le indagini introspettive dei personaggi interpretati da Dominic West, Ruth Wilson, Joshua Jackson e Maura Tierney seguendo The Affair ogni domenica su Sky Atlantic (con gli episodi in lingua originale e sottotitolati).