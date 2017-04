The Amazing Spider-Man: Marc Webb sostiene che il film e il sequel non sono un disastro

Anche se sono passati anni dal debutto di The Amazing Spider-Man e del suo sequel, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, i film di Marc Webb continuano a non essere amati da molti.

Il regista Marc Webb, in un’intervista con Collider, è consapevole che soprattutto il sequel ha ricevuto un gran numero di critiche. Nonostante ciò, guardando indietro ai film, Webb continua a ritenersi orgoglioso del suo lavoro:

“È difficile per me pensarci in termini di rimpianto. Ci sono un sacco di cose di cui sono orgoglioso. In particolar modo c’era un’ambizione, un coraggio particolare nel secondo film. L’idea che si tratta di un supereroe che non può salvare tutti è qualcosa di cui sono particolarmente orgoglioso, perché è un messaggio significativo, in cui credo molto. Questi film sono davvero difficili da realizzare. Sono complessi in modi che le persone non comprendono a pieno, per questo non penso che siano un disastro, come molti hanno dichiarato“.

È vero, molti non hanno apprezzato i film, ma non possiamo comunque dire che fossero realizzati in modo terribile, tutt’altro. Nel sequel avrebbe potuto osare di più, ma comunque c’è stato un tentativo. Webb ha continuato, ringraziando tutti e affermando di essere grato per aver avuto la possibilità di lavorare a film “così complicati“:

“Non penso in termini di rimpianto. Mi ritengo solo molto fortunato ad aver avuto tale opportunità. Ho amato tutti coloro che erano coinvolti, sul serio. C’erano un sacco di persone acute e intelligenti. Solo che a volte i film sono così complicati… Sono orgoglioso di loro, sotto vari aspetti. Certamente non credo di essere una vittima in questa situazione“.

FONTE: Collider