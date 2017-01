The Avenging Silence: ecco la trama dello spy movie di Nicolas Winding Refn

Sembra che Nicolas Winding Refn col suo nuovo film The Avenging Silence, continuerà la discesa negli angoli più oscuri dei suoi personaggi anti-eroici, tormentati, torbidi. Dopo The Neon Demon con Elle Fanning, presentato a Cannes 2016, Refn tornerà alle atmosfere asiatiche già sperimentate con Solo Dio perdona. A fare da set stavolta il Giappone, per una co-produzione tra Europa e Asia (il film, con già alle spalle la danese Space Rocket, è stato inserito nel Crouching Tigers Projects Lab della prima edizione dell’International Film Festival & Awards di Macao, per favorire co-working internazionali).

Il plot promette faville, e il solito corto circuito di atmosfere ed estetica che il cinema di Refn ci ha abituati a vedere: uno spy movie, scritto da Neal Purvis e Robert Wave (“veterani” della saga di James Bond), che prevede una missione contro un pericoloso boss della Yakuza. Il nostro eroe? Un ex agente di primo livello, caduto in disgrazia per via di un permanente danno alle corde vocali, che l’ha reso muto. Chissà se nei panni dell’insolito protagonista, muto e terrorizzato dall’idea di volare, rivedremo Ryan Gosling, anche se tutto lascerebbe pensare a un interprete europeo. Sicuramente questo anti-Bond che Refn si accinge a ritrarre, così come il suo antagonista, un boss della Yakuza ossessionato dai Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, è un terreno perfettamente fertile per mettere a frutto un nuovo capolavoro.