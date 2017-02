The Bad Batch: online il trailer del film con Jason Momoa e Keanu Reeves

È stato rilasciato il trailer di The Bad Batch, il secondo lungometraggio di Ana Lily Amirpour, reduce dal successo di A Girl Walks Home Alone At Night. Presentata al Festival di Venezia di quest’anno (QUI la recensione), la pellicola immerge lo spettatore in una realtà distopica, dove gli emarginati sono relegati in una zona desertica del Texas, recitata e lontana dalla società civilizzata. In questa landa, viene abbandonata Arlen (Suki Waterhouse), una giovane che, cercando di ambientarsi in un luogo che non perdona, dovrà fare i conti con un gruppo di cannibali e con una serie di personaggi particolari che incontrerà durante il suo percorso.

Nel cast del film, che sarà distribuito negli Usa il 23 Giugno, troviamo anche Jason Momoa, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi e Jim Carrey.