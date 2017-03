The Batman: a rischio il ruolo di Joe Manganiello

La rinuncia di Ben Affleck alla regia di The Batman ha cambiato molte carte in tavola. In primis la partecipazione al film di alcuni attori che erano già stati contattati per far parte del cast della nuova saga. Tra questi c’è Joe Manganiello che era stato annunciato come Deathstroke nel film di Affleck e che ora si limita a rispondere in maniera molto vaga riguardo al futuro del suo personaggio che, di certo, non verrà abbandonato dall’universo DC. Infatti sono già in cantiere altri film che prevedono la sua partecipazione, anche se non sono chiari i termini di realizzazione.

E’ proprio la chiarezza che manca a questo universo condiviso che, con l’entrata in campo di Matt Reeves come nuovo regista, si è trovato a rivedere tutti i piani di realizzazione. Per quanto riguarda per esempio The Batman non è stato ancora confermato il titolo né tantomeno quale è lo stato di riscrittura della sceneggiatura che, teoricamente, dovrebbe essere pronta entro pochi mesi.