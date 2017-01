The Batman: Ben Affleck abbandona la regia del film

Non c’è pace per The Batman, ennesimo film sul supereroe nato da un progetto di Ben Affleck. L’attore aveva intenzione di proseguire il lavoro sul personaggio iniziato in Batman V Superman, dirigendo, interpretando e producendo un nuovo film. Fino a qualche giorno fa Affleck aveva confermato tutti i piani di lavorazione, ma ieri in un comunicato stampa ha improvvisamente abbandonato la regia del film.

Ci sono personaggi che posseggono un posto speciale nel cuore di milioni di persone. Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e il meglio delle mie possibilità come attore. E’ diventato evidente che non posso portare avanti entrambi i ruoli secondo gli standard che richiedono. In accordo con la Warner ho deciso di cercare un partner che collaborerà con me a questo grosso film come regista. Ci sono ancora dentro, e lo realizzeremo, ma al momento stiamo cercando un regista. Rimango totalmente impegnato in questo progetto e sono entusiasta di portarlo alla luce per tutti i fan di Batman in giro per il mondo

L’impressione è che intorno all’interprete si sia creata un’atmosfera piuttosto pesante (dovuta anche al flop del suo ultimo film da regista La Legge della Notte) e che non abbia retto la pressione di un progetto così grande. Ora però in casa Warner devono trovare in fretta un sostituto e già si parla di Matt Reeves come possibile candidato dopo che il regista si sarà liberato dall’imminente uscita di War – Il pianeta delle scimmie.