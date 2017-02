The Batman: Ben Affleck dà il benvenuto al regista Matt Reeves

Ben Affleck poche ore fa con un curioso Tweet dà il benvenuto al nuovo regista della pellicola The Batman: Matt Reeves.

Negli ultimi giorni l’attore era stato al centro di un vero e proprio caso dalle proporzioni gigantesche: secondo molti siti e giornali rinomati era ormai scontata la decisione di abbandonare il ruolo e l’intero progetto da parte di Ben Affleck.

Invece oggi con un originale Tweet che recita: ”benvenuto nella BatCaverna Matt Reeves”, l’attore ha spiazzato l’intero globo dando il benvenuto al regista Matt Reeves mettendo (per ora) a tacere tutti i rumors che lo vedevano lontano dal progetto The Batman.

Qui in basso il tweet di benvenuto postato qualche ora fa dall’attore:

”@Ben Affleck

Welcome to the Batcave, @MattReevesOfficial”

Fonte: ComicBookMovie