The Batman: Ben Affleck ha intenzione di abbandonare il progetto?

Pare che Ben Affleck sia seriamente intenzionato ad abbandonare il progetto: The Batman. La scioccante notizia per ora è solo un rumors e sarebbe di certo un duro colpo per la Warner Bros.

Le ultime voci vengono da Collider, che afferma di aver saputo da diverse fonti anonime che l’attore è attualmente in trattative con la casa di produzione per potersi svincolare al più presto dal ruolo di Batman, possibilmente per sempre.

Sembra molto improbabile che lo Studio permetta ad Affleck una risoluzione del contratto ma stando alle insistenti voci, parrebbe che qualcosa si stia davvero muovendo e non si escludono annunci a sorpresa nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Ben Affleck ha già rifiutato la regia di The Batman e al suo posto è stato scelto Matt Reeves. Staremo a vedere come si evolverà la delicata situazione, una notizia del genere farebbe slittare di molto la realizzazione del progetto.

Fonte: IndieWire