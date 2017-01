The Batman: Ben Affleck sarà davvero il regista del film?

Sarà davvero Ben Affleck a dirigere The Batman? L’attore statunitense non ne sembra sicuro al 100%. La preoccupazione nasce da una dichiarazione in proposito rilasciata dallo stesso Affleck al The Guardian :

Certo, l’idea è esattamente quella, ma al momento nulla è stato stabilito con esattezza e non c’è una vera e propria sceneggiatura. Se le cose non si muovono in modo da far venir fuori qualcosa di grandioso, come spero, non sarò io a dirigerlo.

Una dichiarazione certamente pesante, anche se molti fan del fumetto ne hanno colto il lato positivo: a molti di loro Batman Vs. Superman e Suicide Squad (David Ayer, 2016) non sono piaciuti affatto, e forse per questo hanno mostrato apprezzamento verso l’intenzione di valorizzare trama e personaggi del nuovo Batman rifiutando a priori di appiattirli con una sceneggiatura scadente.

Il film, previsto per essere il nuovo stand – alone di Batman dell’universo espanso DC, sarebbe di fatto la prima vera incursione nell’universo del Cavaliere Oscuro dopo la trilogia di Christopher Nolan, data la valenza “corale” di un film come Justice League (Zack Snyder, 16 novembre 2017) e del logico precursore Batman Vs. Superman: dawn of justice (sempre Snyder, 2016).

Affleck ci ha abituati, negli ultimi anni, ad una serietà di intenti che non esiteremmo a definire autoriale – giustificata dai tre Oscar ricevuti da Argo (2012), il suo quarto film da regista; ricordiamo tutti le sue dichiarazioni su quanto non ami ripensare ad un flop come Daredevil (Mark Steven Johnson, 2003) il suo primo film da eroe in costume.

Ecco perché non dobbiamo prendere le sue dichiarazioni alla leggera: anche se speriamo, visto quanto sembra tenere al progetto, che Affleck non ne molli sul serio le redini, riuscendo piuttosto a imporre la sua visione.

L’inizio delle riprese di The Batman è comunque previsto per il 2017.