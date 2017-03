The Batman: la riabilitazione di Ben Affleck posticipa l’uscita del film

La produzione di The Batman ha reso noto che l’uscita del film verrà posticipata al 2018. Ma cosa si nasconde dietro questo misterioso annuncio?

L’attore Ben Affleck, protagonista della pellicola, ha deciso di rivelare attraverso i social di aver concluso un periodo di riabilitazione dalla sua dipendenza dall’alcool e questo ha decisamente rallentato i lavori per il film.

Pochi mesi fa lo stesso attore aveva rifiutato il ruolo di regista, affidato poi a Matt Reeves, per concentrarsi sul ruolo di co-sceneggiatore, co-produttore e protagonista ma anche per cercare di risolvere definitivamente il suo problema.

Non è la prima volta che purtroppo Affleck ricasca nel tunnel della dipendenza, già nel 2011 era stato in riabilitazione.

Ecco le sue parole, pubblicate su Facebook dal suo account ufficiale:

”ho completato il trattamento per la dipendenza da alcool, una cosa con cui ho avuto a che fare in passato e con la quale continuerò a confrontarmi in futuro. Voglio vivere la mia vita a pieno, ed essere il miglior padre possibile. Voglio che i miei figli sappiano che non c’è nulla di cui vergognarsi a chiedere aiuto quando ne hai bisogno, ed essere d’esempio e sostegno a chiunque là fuori abbia bisogno d’aiuto ma ha paura a fare il primo passo. Sono fortunato ad avere l’affetto della mia famiglia e dei miei amici, inclusa la madre dei miei figli Jennifer, che mi ha sostenuto e ha avuto cura dei nostri figli mentre io lavoravo su questa cosa. È stato il primo di una serie di molti passi verso una completa e positiva guarigione.”

Fonte: Comicbookmovie