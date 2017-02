The Batman: Matt Reeves abbandona la regia del progetto di Ben Affleck

Non c’è pace per The Batman di Ben Affleck, e a questo punto tutti noi ci stiamo chiedendo cosa ci sia in realtà sotto questo progetto. Non sappiamo quale sia il motivo che porta gli ipotetici registi ad abbandonare la regia della pellicola, ma sicuramente qualcosa c’è.

Non solo i problemi con lo script, non solo l’abbandono di Ben Affleck alla regia, non solo le sue insicurezze nell’interpretare il personaggio, ora assistiamo anche alla dipartita di Matt Reeves. Solo una settimana fa avevamo annunciato che il regista era in trattative finali per sostituire Affleck dietro la macchina da presa. A questo punto ci manca solo l’annuncio dell’abbandono dell’attore per interpretare la parte del Cavaliere Oscuro. Ma che sta succedendo?!

Non sappiamo perché Reeves abbia abbandonato il progetto, se a causa di questioni creative, economiche oppure per l’approvazione dello script, sta di fatto che lo studio deve rimettersi in moto per cercare un altro regista.

