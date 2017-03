The Batman: Matt Reeves al momento possiede il controllo creativo del film

Ogni giorno c’è una novità su The Batman! L’universo Esteso DC ha trascorso una prima fase di sviluppo abbastanza turbolenta, con i film L’uomo d’acciaio, Batman V Superman e Suicide Squad. Già dall’uscita di Batman V Superman sono iniziate a circolare delle particolari voci, secondo cui lo studio vedrà una svolta prossimamente, e presumibilmente con l’uscita di Wonder Woman a giugno.

Una recente disputa che ha caratterizzato la DC, si è creata con l’atteso film solo The Batman, di Ben Affleck. Dopo che l’attore ha abbandonato la regia, in quanto si è dichiarato impossibilitato a svolgere due compiti così impegnativi parallelamente, il regista Matt Reeves ha preso il suo posto dietro la macchina da presa. Per alcuni giorni anche Reeves aveva abbandonato il progetto, per poi tornare. Reeves fa parte della pellicola sia come regista che come produttore. Inoltre, sembra anche che abbia il controllo creativo del film.

La Warner Bros. inizialmente aveva dato, per Batman V Superman, totale controllo al regista Zack Snyder. Quando il film, però, iniziò a mostrare i primi problemi, lo studio decise di prendere il controllo della pellicola, facendo più del male al progetto che altro.

Dopo che Batman V Superman è stato annientato sia dalla critica che dal pubblico, la Warner Bros. ha voluto avere un ruolo ancora più attivo nel realizzare i film del DCEU, creando delle turbolenze e contrasti con i vari registi dei vari film, come per esempio l’ex regista di The Flash, Rick Famuyiwa, che è uscito dal progetto proprio per dei dissidi con la casa di produzione.

A quanto pare, però, lo studio ha trovato un compromesso sia con James Wan, regista di Aquaman, sia con Matt Reeves per The Batman. Ovviamente questo non impedisce allo studio di intervenire, nel caso non sia soddisfatto dal lavoro dei due registi.

