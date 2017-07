The Batman: Matt Reeves sta pensando a una trilogia

Se prima il futuro di The Batman era abbastanza incerto, dopo la fatica di trovare un regista e i persistenti rumor dell’abbandono di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro, ora il progetto sembra andare a gonfie vele, e il regista Matt Reeves è in vena di fornire nuovi dettagli.

Nel corso del tour promozionale dell’ultimo film diretto da Reeves, The War – Il pianeta delle scimmie, il regista non ha potuto esimersi dal rispondere ad alcune domande relative al suo prossimo progetto, The Batman. Fandango ha chiesto a Reeves se ha intenzione di dar vita a una trilogia di Batman con Ben Affleck nei panni del protagonista. Ecco cosa ha risposto il regista:

“Vorrei creare un arco narrativo sì, e ho anche delle idee al riguardo, ma per ora la cosa più importante è iniziare… Occorre iniziare con un film. Sapete come funziona, bisogna iniziare con una storia che sia l’inizio di qualcosa. Dunque, per ora, mi concentro solo sul primo film, e da esso dipenderà la creazione di una trilogia o meno“.

Ancora non è stata ufficializzata una data d’uscita nelle sale per The Batman, ma i fan sono speranzosi di ottenere qualche ulteriore news questo mese, in occasione del Comic Con di San Diego.

