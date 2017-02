The Batman: Nightwing apparirà prima nel film di Ben Affleck?

I fan della DC hanno molto di cui entusiasmarsi oggi. Non solo Matt Reeves è tornato alla regia di The Batman, dopo il suo presunto abbandono di pochi giorni fa, ma è stato anche annunciato che è in cantiere un film su Nightwing, che vedrà dietro la macchina da presa Chris McKay.

Al momento la domanda principale, che tutti si sono posti, è se Nightwing apparirà prima nel film The Batman di Ben Affleck. Il vero nome del supereroe si presuppone essere Dick Grayson, primo pupillo di Bruce Wayne e il Robin originale. Ancora non abbiamo avuto alcun Robin nei film dell’Universo DC, a parte uno morto, molto probabilmente la versione di Jason Todd. Sembra che i tempi di oggi siano appropriati per Dick Grayson, il primo Robin. Anche se non ci sono molti dettagli confermati in The Batman, sappiamo almeno che uno dei villain del film sarà Slade Wilson, Deathstroke. Nei fumetti (e anche nella serie animataTeen Titans) il villain è più rivale di Dick che dello stesso Bruce.

Nightwing potrebbe apparire in The Batman, prima di avere il film solo, proprio per una questione di eredità, retaggio. Sappiamo quanto la DC ami questo concetto.

