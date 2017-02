The Batman: la sceneggiatura di Ben Affleck e Geoff Johns è stata riscritta

Non sembra conoscere un attimo di tregua la pre-produzione di The Batman, nuovo reboot cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro, al momento privo di un regista dopo l’abbandono di Ben Affleck.

Deadline, infatti, ha rivelato che Chris Terrio ha riscritto la sceneggiatura del film curata da Affleck e Geoff Johns. Mentre questa nuova notizia sembra confermare una volta per tutte i problemi in fase di scrittura del film, bisogna ricordare che Terrio è un sodale collaboratore di Affleck, avendo collaborato con lui anche per Argo.

Vedremo quali ulteriori sviluppi avrà la pre-produzione e a chi la Warner Bros. deciderà di affidare la sedia di regista.