The Batman: Ben Affleck e la scelta del set per Gotham

Negl’ultimi mesi sono state centinaia le dichiarazioni, più o meno ufficiali, circa la realizzazione di The Batman, reboot dedicato all’Uomo Pipistrello. Proprio di recente, si crede a causa del flop del suo Live by Night, Ben Affleck ha annunciato di non volersi dedicare al progetto se non con una robusta sceneggiatura alle spalle.

Nonostante ciò, le fonti di Batman-News hanno riportato che l’attore dovrebbe iniziare le riprese del cinecomic questa primavera e che la location prescelta per riprodurre Gotham City sarebbe proprio Los Angeles. Anche Cristopher Nolan, autore dell’apprezzata trilogia con protagonista Christian Bale, si servì della città degl’angeli per alcune sequenze de Il ritorno del Cavaliere Oscuro.

Ovviamente fan e non sarebbero entusiasti di vedere il prodotto mescolarsi nelle strade di una città che ha fatto letteralmente la storia del cinema. Inoltre siamo consapevoli che un progetto relegato all’irrealismo di uno studio perderebbe non pochi colpi. Attendiamo pazientemente che venga gettata un po’ di luce su The Batman e che qualche notizia, per così dire stabile, non tardi ad arrivare…