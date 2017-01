The Batman: Forbes pubblica una lista di possibili registi

Come riportato questa mattina, Ben Affleck non dirigerà The Batman, ultimo reboot dedicato al Cavaliere Oscuro. Le notizie circa l’abbandono sono piuttosto fumose, ma era da tempo che si discuteva dell’insoddisfazione di Affleck per lo script e nessuna conferma circa la sua presa del timone è mai stata sottoscritta. In ogni caso, il riavvio della saga, nella quale Ben figurerà come protagonista e produttore, manca ancora dell’elemento cardine, motivo per cui la testata Forbes ha pubblicato una piccola lista con i nomi di eventuali registi.

Fra i “prescelti” figurano: Matt Reeves, Gavin O’Connor, Denis Villeneuve, Matt Ross e George Miller. Che la scelta ricada su Villeneuve sembra improbabile considerando che il cineasta dopo Blade Runner 2049 dovrà metter mano al reboot di Dune; O’Connor ha diretto Affleck nel recente The Accountant, ma, esattamente come Villeneuve, dovrà occuparsi di un riavvio, per la precisione quello di The Green Hornet, clamoroso flop al botteghino. Di Reeves si era già parlato, ma si stratta solo di pettegolezzi, almeno per ora; restano Ross e Miller: il primo ha dato prova di talento registico in Captain Fantastic, vincitore del premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma, mentre Miller era stato considerato per il sequel de L’uomo d’acciaio, quindi forse è lui il purosangue su cui puntare tutto. Con l’assenza di un regista, sembra impossibile che The Batman veda la luce per il 2018, ma noi continuiamo a sperare.

Fonte: Comic Book Movie