The Batman: i fan vorrebbero Kevin Smith alla regia

Dopo la bomba sganciata da Ben Affleck circa il suo abbandono alla regia di The Batman, non solo la rivista Forbes ha stilato una piccola lista degli eventuali sostituti, ma i fan hanno iniziato a reclamare a gran voce la presenza del cineasta Kevin Smith. Questi è da sempre un appassionato dell’Uomo Pipistrello; ha perfino scritto la mini-serie a fumetto Batman: The Widening Gyre. Inoltre ha una certa familiarità con i supereroi: sua è infatti la regia di alcuni episodi sia di Supergirl che The Flash, serial della CW.

Smith ha proposto qualche idea su come vorrebbe si sviluppasse lo standalone dedicato al Cavaliere Oscuro: “Vi darò due versioni. Stavo per dire Hush, in modo da avere tutti i personaggi insieme. In un mondo in cui la DC sta cercando di lanciare l’universo cinematografico DC, questo sarebbe il modo migliore per riunire tutti in un solo prodotto. Naturalmente, parliamo di soldi vostri e vostra è la decisione. Però non partirei dallo studio, quanto dal cuore”.

Il regista ha inoltre confessato che vorrebbe assistere ad un adattamento de Il ritorno del Cavaliere Oscuro scritto da Frank Miller e diretto da George Miller (Mad Max). A quanto pare Smith ha le idee molte chiare su come occorrerebbe procedere, tuttavia ha elencato su Twitter i motivi per cui non potrebbe assumersi l’onore: “Sono lusingato. Ma ci sono tre cose che mi rendono impossibile dirigere The Batman: 1) Non Parlo con Ben da anni, 2) Ho fatto Yoga Hosers, 3) Buon senso.

