The Beguiled: online il nuovo trailer del film di Sofia Coppola

Focus Features ha da poco rilasciato in rete il nuovo trailer di The Beguiled, ultimo lavoro di Sofia Coppola che concorrerà al prossimo Festival di Cannes. Il film, che vede nel cast Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst e Colin Farrell, è il secondo adattamento del romanzo di Thomas Cullinan, dopo quello del 1971 diretto da Clint Eastwood, ed arriverà nelle sale americane in estate.

Di seguito trovate il trailer.

Sinossi: