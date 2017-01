The Belko Experiment: secondo trailer per l’horror scritto da James Gunn

È stato diffuso il secondo trailer ufficiale di The Belko Experiment, thriller-horror scritto da James Gunn (Guardiani della Galassia) e diretto da Greg McLean (Wolf Creek). Il cast comprende nomi quali John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinley, Melonie Diaz, Sean Gunn, Josh Brener, David Dastmalchian e Michael Rooker in quello che sembra un racconto a la Battle Royale.

Sinossi: Un esperimento sociale vede un gruppo di 80 persone rinchiuse in un edificio di una corporation a cui viene ordinato, da una voce proveniente da un interfono, di uccidere, altrimenti verranno uccise a loro volta.