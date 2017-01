The Belko Experiment: online il nuovo trailer dell’horror diretto da Greg McLean

Orion Pictures e BH Tilt hanno rilasciato online il nuovo trailer dell’horror thriller The Belko Experiment, scritto da James Gunn (Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2) e diretto da Greg McLean (Wolf Creek).

Nel cast della pellicola troviamo John Gallagher Jr. (Short Term 12), Melonie Diaz (Fruitvale Station), John C. McGinley (Office Space), Tony Goldwyn (Scandal), David Dastmalchian (Il cavaliere oscuro), Gail Bean (Unexpected), Michael Rooker (Guardiani della Galassia), Valentine Miele (Super), Sean Gunn (Guardiani della Galassia), Mikaela Hoover (Super), Josh Brener (Silicon Valley), Rusty Schwimmer (Louie), Joe Fria (Speedwagon), James Earl (The Lazarus Effect), Brent Sexton (The Killing), Stephen Blackehart (Tromeo and Juliet), David Del Rio (Pitch Perfect) e Ben Davis (Red Dead Redemption).

The Belko Experiment approderà nelle sale cinematografiche americane il 17 Marzo 2017.

Sinossi: Un esperimento sociale vede un gruppo di 80 persone rinchiuse in un edificio di una corporation a cui viene ordinato, da una voce proveniente da un interfono, di uccidere, altrimenti verranno uccise a loro volta.

FONTE: Comingsoon.net