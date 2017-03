The Big Bang Theory: arriva il rinnovo per altre due stagioni

I fan di The Big Bang Theory saranno felici di sapere che la serie è stata rinnovata di altre due stagione. Proseguiranno quindi fino al 2019 le avventure comiche di Sheldon e compagni che arriveranno dunque a quota dodici con 48 nuovi episodi. Rinnovato, ovviamente, il cast principale composto da Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayyar (Raj), mentre ci sarebbero un po’ di problemi per quanto riguarda le new entry delle scorse stagioni.

Infatti alcuni rumors vorrebbero che le interpreti di Amy e Bernadette (Mayim Bialik e Melissa Rauch) abbiano richiesto un sostanziale aumento del compenso che vada a livellarsi con quello dei colleghi. Per fare un esempio Parson percepisce circa un milione di dollari ad episodio, mentre le due arriverebbero a massimo 200.000. La produzione non è intenzionata ad accettare questo cambio contrattuale, quindi staremo a vedere se ci saranno novità anche sul fronte degli attori. Per il momento la proposta sarebbe quella di un taglio minimo dello stipendio delle star principali per far quadrare i conti, ma non si hanno ancora aggiornamenti sull’esito di questa iniziativa partita dallo stesso cast.