The Big Bang Theory: CBS vicina al rinnovo per altre due stagioni

Secondo quanto riportato da Deadline, la CBS sarebbe nelle fasi finali delle trattative con il cast di The Big Bang Theory per raggiungere il rinnovo della serie per altre due stagioni, che porterebbe il totale a 12.

Il compenso delle cinque star principali, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, dovrebbe essere confermato a 1 milione di dollari a puntata, con l’aggiunta di alcuni bonus legati alla produzione di un pilot per Galecki e alla serie prequel su Sheldon Cooper per Parsons.

La dodicesima stagione dovrebbe essere l’ultima per la longeva sit-com targata CBS.